Зеленский сомневается, что полиция найдет заказчиков покушения на Шефира

Киев, 3 октября. Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что правоохранителям удастся найти заказчиков покушения на его первого помощника Сергея Шефира. Об этом он сообщил на брифинге.

Неизвестные совершили вооруженную атаку на сторонника президента под Киевом, когда сам Зеленский находился на Генассамблее ООН. В результате покушения был ранен водитель Сергея Шефира. Некоторые украинские политики выразили мнение, что вся эта ситуация может быть инсценировкой.

Как стало известно ранее, украинским правоохранителям не удалось найти оружие расстрелявших автомобиль помощника Зеленского. Сотрудники полиции «прочесали» 430 гектаров леса, однако поиски не принесли результата.