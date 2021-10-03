Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 12:57
12:56
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин в беседе с ФАН высказался о воссоединении группы «Тату»
12:52
Спорт
Российский мотогонщик впервые в истории стал чемпионом мира по спидвею
12:46
Шоу-бизнес
Куплетист Бандурин написал обидную частушку про Дубовицкую после конфликта
12:44
Политика
Политолог Бредихин посоветовал Украине взять пример с Венгрии по отношениям с Россией
12:39
Происшествия
Жительница Самары получила травмы от обрушения потолка в собственной квартире
12:34
Происшествия
Уроженец Дагестана подозревается в хулиганстве после стрельбы из автомата в Петербурге
12:33
Происшествия
Подросток на электросамокате сбил двух человек в Петербурге
12:33
Общество
Рак стал причиной смерти французского предпринимателя Бернара Тапи
12:23
Общество
Заразившейся коронавирусом Гузеевой становится хуже каждый день
12:22
Экономика
Посол Митрофанова: Болгария может заключить газовую сделку с РФ вслед за Венгрией
Все новости

Зеленский сомневается, что полиция найдет заказчиков покушения на Шефира

  /   Обновлено: 03 октября 2021 12:12
Политика
Зеленский сомневается, что полиция найдет заказчиков покушения на Шефира
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 3 октября. Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что правоохранителям удастся найти заказчиков покушения на его первого помощника Сергея Шефира. Об этом он сообщил на брифинге.

Неизвестные совершили вооруженную атаку на сторонника президента под Киевом, когда сам Зеленский находился на Генассамблее ООН. В результате покушения был ранен водитель Сергея Шефира. Некоторые украинские политики выразили мнение, что вся эта ситуация может быть инсценировкой.

Как стало известно ранее, украинским правоохранителям не удалось найти оружие расстрелявших автомобиль помощника Зеленского. Сотрудники полиции «прочесали» 430 гектаров леса, однако поиски не принесли результата.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленский сомневается, что полиция найдет заказчиков покушения на Шефира
украина зеленский шефир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru