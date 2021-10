Антифа устроили беспорядки и попытались поджечь мэрию Портленда

Портленд, 3 октября. Члены антифашистских организаций устроили беспорядки в центре Портленда, штат Орегон. Активисты перекрыли улицу и подожгли американский флаг.

Overnight, antifa gathered outside the Justice Center in downtown Portland to riot after a local grand jury declined to indict an officer over the shooting of a man who brandished a replica pistol at police. Antifa shut down the street & started a fire. pic.twitter.com/Y2diuggWcJ — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) October 2, 2021

Причиной беспорядков стало то, что городское суд присяжных отказалось предъявить обвинение полицейскому в убийстве человека, который угрожал офицеру копией пистолета. Антифа требовали справедливого расследования гибели американца. Члены движения перекрыли улицу и подожгли деревья, затем они переместились в местную ратушу и там демонстративно уничтожили флаг США.

Some of the antifa moved to the nearby Portland city hall & lit a US flag on fire. pic.twitter.com/RunxHoupS2 — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) October 2, 2021

Также они попытались поджечь дверь мэрии Портленда, но огонь удалось потушить.

Antifa tied up the doors of Portland city hall using rope and placed a burning flag there to try and start a fire on the building. pic.twitter.com/jWbHxrbRpX — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) October 3, 2021

Портленд стал одним из центров протестов во время акций в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года. Митинги не раз заканчивались столкновениями с полицией и массовыми погромами. В город даже были введены силы Нацгвардии США, чтобы остановить беспредел.