Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 12:57
12:56
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин в беседе с ФАН высказался о воссоединении группы «Тату»
12:52
Спорт
Российский мотогонщик впервые в истории стал чемпионом мира по спидвею
12:46
Шоу-бизнес
Куплетист Бандурин написал обидную частушку про Дубовицкую после конфликта
12:44
Политика
Политолог Бредихин посоветовал Украине взять пример с Венгрии по отношениям с Россией
12:39
Происшествия
Жительница Самары получила травмы от обрушения потолка в собственной квартире
12:34
Происшествия
Уроженец Дагестана подозревается в хулиганстве после стрельбы из автомата в Петербурге
12:33
Происшествия
Подросток на электросамокате сбил двух человек в Петербурге
12:33
Общество
Рак стал причиной смерти французского предпринимателя Бернара Тапи
12:23
Общество
Заразившейся коронавирусом Гузеевой становится хуже каждый день
12:22
Экономика
Посол Митрофанова: Болгария может заключить газовую сделку с РФ вслед за Венгрией
Все новости

Неожиданная поездка Саакашвили в Грузию удивила Зеленского
Политика
Неожиданная поездка Саакашвили в Грузию удивила Зеленского
mon.gov.ua  /  Сайт министерства образования и науки Украины

Киев, 3 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о намерении экс-главы Грузии Михаил Саакашвили отправиться на родину.

Украинский лидер отметил, поездка Саакашвили в Грузию стала для него неожиданностью. По словам Зеленского, решение политика его удивило.

Бывший грузинский президент был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму города Рустави. Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск, а власти страны предупреждали, что задержат его сразу после пересечения границы.

Ранее Зеленский пообещал, что Киев займется вопросом возвращения Саакашвили на Украину. Президент не исключил своего личного участия в этом.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Неожиданная поездка Саакашвили в Грузию удивила Зеленского
украина зеленский саакашвили
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru