Неожиданная поездка Саакашвили в Грузию удивила Зеленского

Киев, 3 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о намерении экс-главы Грузии Михаил Саакашвили отправиться на родину.

Украинский лидер отметил, поездка Саакашвили в Грузию стала для него неожиданностью. По словам Зеленского, решение политика его удивило.

Бывший грузинский президент был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму города Рустави. Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск, а власти страны предупреждали, что задержат его сразу после пересечения границы.

Ранее Зеленский пообещал, что Киев займется вопросом возвращения Саакашвили на Украину. Президент не исключил своего личного участия в этом.