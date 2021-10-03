Банки России обновляют ставки по ипотечным кредитам

Москва, 3 октября. Некоторые отечественные банки начали вносить изменения в действующие ипотечные программы, что показал опрос кредитных компаний, организованный РИА Новости.

Ряд финансовых организаций в Российской Федерации приступил к повышению ипотечных ставок. Например, Сбербанк увеличил ставку с 1 октября на 0,4 п.п., до 8,4% годовых. Изменение касается условий, предлагаемых за займ на покупку жилья на первичном рынке.

«Совкомбанк» увеличил ставку с 8,49% до 8,75%. Отмечается, что и другие кредитные фирмы намереваются скорректировать условия по жилищным кредитам. «Абсолют Банк» планирует поднять показатель на 0,25 п.п. в октябре, также увеличение в этом месяце запланировано у банка «Зенит».

При этом некоторые банки заявили об отсутствии соответствующих планов. К ним относятся «Промсвязьбанк», ВТБ и «Райффайзенбанк». Представители ДОМ.РФ указали, что, напротив, осуществили уменьшение ставок по определенным программам ипотеки.

Центробанк РФ совместно с правительством страны сейчас работает над проектом по внедрению на рынок особой «зеленой» ипотеки, о чем рассказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева.