Иосиф Пригожин намерен «порвать на куски» Сергея Шнурова за оскорбление Валерии

Москва, 3 октября. Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин готовится к бою с лидером группы «Ленинград» и создателем проекта «Зоя» Сергеем Шнуровым. Причиной ссоры стали слова музыканта о певице Валерии.

Еще полтора года назад Шнуров опубликовал стихотворение, в котором раскритиковал супругу Пригожина, заявив, что она выступает с фонограммой. Когда продюсер вступился за жену, рок-музыкант не только не извинился, но и подал в суд на мужа Валерии, сообщив о поступивших ему в переписке угрозах.

Теперь же до Пригожина дошли интересные слухи об оппоненте. По словам продюсера, лидер «Ленинграда» говорил в кругу его друзей, что готов в любое время встретиться с супругом певицы на ринге.

«Я с удовольствием принимаю этот вызов, я готов к бою в любое время. За свою женщину я порву тебя на куски!» — заявил Пригожин.

instagram.com / @valeriya

Вызвавший Шнурова на бой продюсер усиленно готовится к боксерскому поединку, причем не только в ходе тренировок. Муж Валерии сделал операцию на глаза, так как хорошее зрение имеет большое значение в боксе. При этом создатель проекта «Зоя» не знает о вызове со стороны оппонента.

«Он ходит с телефоном без интернета. Наверное, Пригожину придется подождать, когда Сережа сможет прочитать его сообщение», — рассказала певица Глюкоза в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Иосиф Пригожин — не единственный представитель шоу-бизнеса, с которым конфликтует Шнуров. Например, экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс собиралась судиться с музыкантом из-за авторских прав.