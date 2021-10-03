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Иосиф Пригожин намерен «порвать на куски» Сергея Шнурова за оскорбление Валерии

  /   Обновлено: 03 октября 2021 12:23
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин намерен «порвать на куски» Сергея Шнурова за оскорбление Валерии
Global Look Press  /  Pavel Kashaev /Komsomolskaya Pravda

Москва, 3 октября. Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин готовится к бою с лидером группы «Ленинград» и создателем проекта «Зоя» Сергеем Шнуровым. Причиной ссоры стали слова музыканта о певице Валерии.

Еще полтора года назад Шнуров опубликовал стихотворение, в котором раскритиковал супругу Пригожина, заявив, что она выступает с фонограммой. Когда продюсер вступился за жену, рок-музыкант не только не извинился, но и подал в суд на мужа Валерии, сообщив о поступивших ему в переписке угрозах.

Теперь же до Пригожина дошли интересные слухи об оппоненте. По словам продюсера, лидер «Ленинграда» говорил в кругу его друзей, что готов в любое время встретиться с супругом певицы на ринге.

«Я с удовольствием принимаю этот вызов, я готов к бою в любое время. За свою женщину я порву тебя на куски!» — заявил Пригожин.

Иосиф Пригожин вызвал Сергея Шнурова на боксерский поединок
instagram.com  / @valeriya

Вызвавший Шнурова на бой продюсер усиленно готовится к боксерскому поединку, причем не только в ходе тренировок. Муж Валерии сделал операцию на глаза, так как хорошее зрение имеет большое значение в боксе. При этом создатель проекта «Зоя» не знает о вызове со стороны оппонента.

«Он ходит с телефоном без интернета. Наверное, Пригожину придется подождать, когда Сережа сможет прочитать его сообщение», — рассказала певица Глюкоза в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Иосиф Пригожин — не единственный представитель шоу-бизнеса, с которым конфликтует Шнуров. Например, экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс собиралась судиться с музыкантом из-за авторских прав.

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Валерия шнуров пригожин
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