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Зеленский выразил желание поговорить с Путиным тет-а-тет

  /   Обновлено: 03 октября 2021 12:34
Политика
Зеленский выразил желание поговорить с Путиным тет-а-тет
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 октября. Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер сообщил журналистам на брифинге.

По словам главы государства, переговоры с президентом России в формате тет-а-тет могли бы быть результативными.

Владимир Зеленский подчеркнул, что также хотел бы встретиться с Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».

Как стало известно ранее, президент Украины ответил на вопрос о намерении участвовать в следующих выборах главы государства. По словам Владимира Зеленского, он еще не принял решение о выдвижении на второй президентский срок.

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