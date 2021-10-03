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Детенышей леопардов привили от опасных болезней в Сочинском национальном парке
Общество

Малышам всего два месяца, и сразу после медицинских инъекций их отпустили обратно в вольер к родителям. По словам врачей, несмотря на кажущиеся негуманными меры, такие манипуляции полезны для котят, так как природой в них изначально заложена боязнь человека. Прививки, которые они получили, надежно защитят маленьких хищников от таких болезней, как ринотрахеит, калицивироз и чумы плотоядных — наиболее распространенных причин гибели среди молодняка.

«Сейчас формируется иммунитет, который позволит им не заболеть, дальше развиваться и расти, и впоследствии их смогут выпустить в дикую природу», — поясняет ветеринарный врач Ида Зуева.

Руководитель Центра восстановления леопардов на Кавказе Николай Воронин рассказал, что пару больших кошек к ним привезли из Швеции меньше года назад. Филоу и Шива быстро адаптировались к новым условиям пребывания, и, к изумлению всех сотрудников питомника, уже через полгода принесли свое первое потомство — самца и самочку.

«Наши коллеги из Швеции были восхищены такими достижениями. Это говорит о том, что у нас создана максимально комфортная психологическая обстановка для животных, уровень ухода, кормления, разнообразие рациона, методов подачи — все это способствует тому, что центр показывает феноменальные результаты по рождению потомства», — с гордостью рассказывает Николай.

Малышей не планируют держать в вольерах постоянно, напротив, сотрудники стремятся адаптировать котят к самостоятельной жизни в условиях дикой природы. Обычно такая подготовка занимает два-три года, после чего леопардов ждет настоящий экзамен, который и покажет, готовы они покинуть родительское логово или стоит еще немного подучиться.

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