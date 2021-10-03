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РЖД и российские экспортеры имеют возможность увеличить поставки угля в Европу
Экономика
РЖД и российские экспортеры имеют возможность увеличить поставки угля в Европу
pixabay.com

Москва, 3 октября. Европейские потребители просят Россию нарастить транспортировку угольного топлива, чтобы компенсировать повышенную стоимость природного газа на бирже.

Компании-поставщики угля из России заявили о готовности повышения объемов экспорта топлива в Европу, о чем ТАСС сообщили два источника в сегменте. В Российских железных дорогах также отметили, что при необходимости могут предоставить требуемые мощности для увеличенных поставок.

Как указывают источники, от РЖД ожидают задействования дополнительных возможностей для осуществления грузоперевозок в порты. Согласно данным Министерства энергетики России, Европа закупила у РФ с января по июнь текущего года на 2,4% больше угля, чем в такой же период 2020 года. Представители ведомства объясняют это текущей конъюнктурой энергорынка.

Европейские компании повышают спрос на уголь, так как он является хорошей альтернативой голубому топливу, которое рекордно подорожало за последнее время. Котировки газа уже превысили 1200 долларов за тысячу кубометров.

Схожие проблемы из-за ситуации на рынке испытывает и Китай. Правительство страны уже заявило, что намеревается дополнительно приобрести порядка 60 млн тонн угля у России для нужд собственной промышленности.

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ржд уголь европа природный газ Минэнерго России
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