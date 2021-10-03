Политик Кононович сравнил прекращение транзита газа через Украину с водной блокадой Крыма

Киев, 3 октября. Контракт России и Венгрии на поставку газа в обход Украины лишит страну возможности «распоряжаться чужими ресурсами», заявил представитель Комсомола Украины Александр Кононович.

Об этом политик говорил на YouTube-канале музыканта Тарика Незалежко. По словам Кононовича, благодаря транзиту Киев мог забирать российский газ, поставляемый в Венгрию, пишет РИА Новости.

Теперь стране необходимо произвести вложения в газовую инфраструктуру, что чревато дополнительными расходами. Сложившуюся ситуацию представитель Комсомола Украины связал с политикой властей в отношении России.

«Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли, черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли так же, как вы перекрыли в Крым воду», — отметил Кононович.

Российская компания «Газпром» перестала качать газ в Венгрию через украинскую ГТС. Украинцы выразили свое мнение об этом в социальных сетях.