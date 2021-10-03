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Генерал Салюков: экипировку российских военных оснастят экзоскелетом и мини-беспилотником

  /   Обновлено: 03 октября 2021 11:49
Армия
Генерал Салюков: экипировку российских военных оснастят экзоскелетом и мини-беспилотником
rostec.ru  /  Rostec

Москва, 3 октября. Новая экипировка российских военных будет включать в свой состав беспилотник и экзоскелет. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков.

По его словам, специалисты уже работают над созданием новой экипировки, которая будет обладать робототехнической подсистемой.

«Проведена обширная работа по включению в состав боевой экипировки военнослужащего новой робототехнической подсистемы, в которую входят мини- и микро- БПЛА, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты», — сказал Салюков в интервью газете «Красная звезда».

Генерал отметил, что в настоящее время продолжаются работы по модернизации боевой экипировки «Ратник», которой с 2015 года оснащаются российские военные. При этом с 2019 года ведутся работы над комплексом «Сотник», который является логическим продолжением «Ратника». В рамках проекта разрабатываются новые образцы стрелкового оружия, а также средства ближнего боя и индивидуальной бронезащиты.

Ранее стало известно, что Сухопутные войска РФ в 2021 году получили свыше 2,5 тысячи новых образцов оружия и военной техники. Так, в танковые и мотострелковые подразделения поступили современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

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россия беспилотник экипировка сухопутные войска экзоскелет
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