Киев, 3 октября. Киев ведет переговоры с Евросоюзом о создании телеканала, на котором будут рассказывать о «борьбе с Россией» на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что украинские власти проводят жесткую политику в отношении СМИ, которые предоставляют зрителям объективную информацию. На территории страны уже прекратили вещание телеканалы «112», ZiK и NewsOne. Причиной послужили санкции, одобренные президентом Зеленским.

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский высказался о планах баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, решение об участии в следующих выборах главы государства еще не принято.