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Зеленский анонсировал создание телеканала о «борьбе с Россией» на Украине

  /   Обновлено: 03 октября 2021 11:44
Политика
Зеленский анонсировал создание телеканала о «борьбе с Россией» на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 3 октября. Киев ведет переговоры с Евросоюзом о создании телеканала, на котором будут рассказывать о «борьбе с Россией» на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что украинские власти проводят жесткую политику в отношении СМИ, которые предоставляют зрителям объективную информацию. На территории страны уже прекратили вещание телеканалы «112», ZiK и NewsOne. Причиной послужили санкции, одобренные президентом Зеленским.

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский высказался о планах баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, решение об участии в следующих выборах главы государства еще не принято.

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украина зеленский телеканал
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