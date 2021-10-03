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Зеленский рассказал о планах Киева вернуть Саакашвили из Грузии на Украину

  /   Обновлено: 03 октября 2021 11:44
Политика
Зеленский рассказал о планах Киева вернуть Саакашвили из Грузии на Украину
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 3 октября. Украинские власти займутся вопросом возвращения Михаила Саакашвили в страну. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Политик прибыл в страну накануне выборов в местные органы власти. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев готов предоставить необходимую поддержку задержанному, так как тот является гражданином Украины.

«Я постоянно занимаюсь возвращением граждан Украины. Мы все будем этим заниматься», — заявил Зеленский.

Тем временем в Грузии Саакашвили уже предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Местные правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело и ведут расследование.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах. После произошедшего в Киеве госпереворота в 2014 году он уехал на Украину. В 2015 году Саакашвили был назначен главой Одесской областной госадминистрации. Однако в 2017 году политик был лишен украинского гражданства и вынужден был уехать в Нидерланды. Зеленский в 2019 году вернул украинский паспорт Саакашвили. С 7 мая 2020 года грузинский политик возглавляет комитет Национального совета реформ Украины.

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Все новости / Политика / Зеленский рассказал о планах Киева вернуть Саакашвили из Грузии на Украину
украина зеленский саакашвили грузия
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