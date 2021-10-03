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Куплетист Николай Бандурин потерял накопления матери из-за финансовой пирамиды

  /   Обновлено: 03 октября 2021 12:27
Шоу-бизнес
Куплетист Николай Бандурин потерял накопления матери из-за финансовой пирамиды
Global Look Press  /  Anton Belitsky

Москва, 3 октября. Известный актер и куплетист Николай Бандурин лишился крупной суммы денег, вложившись в финансовую пирамиду. Заслуженный артист потерял 3,5 миллиона рублей.

По словам Бандурина, все началось с того, что некая компания позвала его на рекламную фотосессию, предложив за это хорошие деньги. Снимки актера разместили на плакатах и в Сети.

«Мы разговорились с руководителями этой компании — это были боевые офицеры, классные мужики. И они такие: «Давай к нам». Они давали 28% годовых», — вспомнил куплетист.

Артист отметил, что никогда не верил в финансовые пирамиды, но решил испытать судьбу и вложить все, что ему заплатили за съемку в рекламе. Первое время компания исправно выплачивала проценты, и это толкнуло актера на следующий шаг.

«Тогда я собрал все, что у меня оставалось, взял мамины накопления, и все туда втюхал — 3,5 миллиона. И потом это все исчезло», — поделился Бандурин в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Другие жертвы финансовой пирамиды думали, что куплетист в доле с создателями компании, поэтому осыпали его проклятиями. Сейчас пострадавшие судятся, пытаясь вернуть свои деньги. Актер не участвует в этом процессе, поскольку два года назад у него сгорел дом, а вместе с ним и все бумаги, подтверждающие его вложения в пирамиду.

«Я даже не могу подтвердить свое участие в этой самой программе», — подытожил артист.

Ранее основатель цифровой платформы «Инициатор» Венера Шайдуллина объяснила, как можно вычислить финансовую пирамиду. По ее словам, обычно такие компании обещают доход, значительно превышающий рыночный.

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Все новости / Шоу-бизнес / Куплетист Николай Бандурин потерял накопления матери из-за финансовой пирамиды
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