Продажи нефти в августе принесли Ливии 2 млрд долларов дохода

Триполи, 3 октября. Чистая выручка от продажи ливийской нефти в августе 2021 года составила около 1,9 млрд долларов благодаря скачку мировых цен, объявила Национальная нефтяная корпорация (ННК).

Председатель совета директоров компании Мустафа Саналла сообщил в заявлении для прессы, что такой доход страна получила несмотря на колебания добычи. По его словам, не стоит останавливаться на достигнутом. Чтобы и дальше улучшать показатели, необходимо поддерживать непрерывность экспорта и не допускать закрытия отраслевых предприятий.

«Отрадно наблюдать восстановление цен во всем мире, и мы должны воспользоваться этой возможностью для реабилитации нефтяного сектора», — добавил глава ННК.

Он отметил, что Корпорация продолжает со всей прозрачностью объявлять о доходах в соответствии со своими принципами раскрытия информации, которых она непременно придерживается с января 2018 года. Саналла подчеркнул также, что благоприятные для экономики Ливии условия требуют исключительных мер.

«Мы полны решимости совершить качественный скачок в нефтяном секторе таким образом, чтобы гарантировать достижение желаемых целей в будущем. Правительство, в свою очередь, стремится поддержать амбиции ННК по увеличению перерабатывающих мощностей», — сообщил председатель Корпорации.

В июне глава энергетического ведомства Мухаммад Аун заявил о том, что Ливия планирует в течение одного-двух лет увеличить добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки. Для этого, по словам министра, необходимо привлекать в данный сектор больше иностранных инвестиций.