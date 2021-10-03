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Зеленский еще не определился с выдвижением на второй президентский срок
Политика
Зеленский еще не определился с выдвижением на второй президентский срок
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 3 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решение об участии в следующих выборах главы государства.

Действующий украинский лидер подчеркнул, что намерен работать до конца своего президентского срока.

Стоит отметить, что во время совещания с представителями партии «Слуга народа» Зеленский сказал, что хотел бы оставаться в президентском кресле до того момента, когда будут выполнены все его предвыборные обещания.

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский резко высказался в отношении спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. По его словам, председатель парламента перестал быть частью команды «Слуги народа».

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