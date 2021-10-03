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Поселки Красный Партизан и Коминтерново в ДНР оказались под обстрелом со стороны ВСУ
Армия
Поселки Красный Партизан и Коминтерново в ДНР оказались под обстрелом со стороны ВСУ
dpsu.gov.ua  /  Государственная пограничная служба Украины

Донецк, 3 октября. Бойцы ВСУ четырежды за последние сутки открывали огонь по донецким поселкам Коминтерново, Красный Партизан и Луганское. Об обстреле сообщили представители ДНР в СЦКК.

За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что всего по территории республики выпустили 58 боеприпасов.

«Огонь велся из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в направлении поселков Красный Партизан под Ясиноватой, Луганское к северо-востоку от Горловки, села Коминтерново на юге страны», — передали представители республики.

С июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня, которые ввели полный запрет на применение любого вида оружия, размещение техники, диверсии, инженерные работы и полеты беспилотных летательных аппаратов. Однако ВСУ регулярно нарушают режим тишины и открывают огонь у линии соприкосновения.

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украина всу донбасс
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