Поселки Красный Партизан и Коминтерново в ДНР оказались под обстрелом со стороны ВСУ

Донецк, 3 октября. Бойцы ВСУ четырежды за последние сутки открывали огонь по донецким поселкам Коминтерново, Красный Партизан и Луганское. Об обстреле сообщили представители ДНР в СЦКК.

За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что всего по территории республики выпустили 58 боеприпасов.

«Огонь велся из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в направлении поселков Красный Партизан под Ясиноватой, Луганское к северо-востоку от Горловки, села Коминтерново на юге страны», — передали представители республики.

С июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня, которые ввели полный запрет на применение любого вида оружия, размещение техники, диверсии, инженерные работы и полеты беспилотных летательных аппаратов. Однако ВСУ регулярно нарушают режим тишины и открывают огонь у линии соприкосновения.