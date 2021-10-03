Зеленский: спикер Рады Разумков перестал быть частью команды «Слуги народа»

Киев, 3 октября. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков перестал быть частью команды «Слуги народа» и ведет собственную политическую жизнь, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что спикер парламента еще полгода назад выдавал коллегам подписные листы с целью объявить импичмент президенту страны.

Как стало известно ранее, фракция «Слуга народа» завершила сбор подписей за отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Об этом проинформировал народный депутат Алексей Устенко. По его словам, сейчас собрано более 150 подписей за отзыв политика с должности председателя парламента.