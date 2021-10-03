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День учителя: почему необходимо обратить внимание на этот праздник
Общество
День учителя: почему необходимо обратить внимание на этот праздник
pixabay.com  /  14995841

В России, как и во многих других странах, 5 октября празднуют Всемирный день учителя. Впервые в нашей стране этот праздник отметили в конце сентября 1965 года. Несмотря на то, что в России праздник имеет фиксированную дату, в некоторых странах бывшего СССР учителей поздравляют в первое воскресенье октября: в Белоруссии, Латвии, Казахстане и на Украине.

На международном уровне Всемирный день учителя, учрежденный ЮНЕСКО, отметили впервые в 1994 году. Дата 5 октября была выбрана неслучайно — именно в этот день на конференции, созванной ЮНЕСКО и Международной организацией труда, была принята рекомендация «О положении учителей» — первый международный документ, который определял условия труда педагогов. Рекомендация устанавливает целевые ориентиры в отношении прав и обязанностей учителей, а также международные стандарты их первоначальной подготовки и дальнейшего образования, набора и трудоустройства, условий преподавания и обучения.

Всемирный день учителя входит в систему всемирных и международных дней Организации Объединенных Наций (ООН). Главной целью праздника является привлечение внимания к положению учителей и преподавателей в обществе, их роли в образовании. В последние годы замечен массовый отток учителей из этой сферы, возникший из-за многих факторов, основные из которых: сокращение бюджета, тяжелые условия работы, неуважительное отношение со стороны учащихся и их родителей, нервное и физическое истощение, стресс и даже депрессия. В последние два года учителям приходится еще сложнее из-за пандемии коронавируса: практически вся наша планета узнала, что такое дистанционное обучение, и педагогам пришлось подстраиваться под новые реалии и учиться заново организовывать учебный процесс.

День учителя: почему необходимо обратить внимание на этот праздник
pixabay.com  / Engin Akyurt

ЮНЕСКО и их партнеры озабочены негативной тенденцией, поэтому призывают обратить пристальное внимание на тех, кто трудится в сфере образования, и на их условия работы. Организация призывает инвестировать в учителей, так как это инвестиции в будущее. По мнению ЮНЕСКО, международное сообщество и правительства всех без исключения стран должны объединить усилия, чтобы, во-первых, оказать поддержку преподавателям, во-вторых, обеспечить качественное обучение во всем мире. ООН предлагает не просто поощрять преподавателей цветами и конфетами в этот день, но и задуматься, насколько важна профессия учителя для каждого человека.

По традиции международные праздники, учрежденные ООН, ежегодно приурочиваются к определенной теме. В 2020 году праздник был посвящен работе преподавателей в кризисный период, тема звучала так: «Учитель: ведущая роль в условиях кризиса и переосмысление будущего». В 2021 году Всемирный день учителя определен как день поддержки педагогов и образования во время кризиса в обществе. Тема праздника: «Учителя в центре восстановления системы образования». Пандемия COVID-19 сильно ударила по учебному процессу, поэтому, по мнению ООН, страны должны приложить максимум усилий, чтобы разработать новые методики преподавания в такое нелегкое время.

День учителя: почему необходимо обратить внимание на этот праздник
freepik.com  / Designed by Freepik

Ежегодно в честь Всемирного дня учителя ЮНЕСКО разрабатывает и организует праздничные мероприятия по всему миру, чтобы привлечь к этой профессии внимание. В этом году программа включит в себя серию международных и региональных мероприятий, которые начнутся 4 октября и завершатся 5 октября. Несмотря на большое количество мероприятий, лучшим в этот день для учителя все же является благодарность от учеников, поэтому не скупитесь на похвалу и внимание любимым педагогам в этот и другие дни.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о самом важном в профессии учителя: о том, куда пойти учиться, о специализации, а также о плюсах и минусах специальности.

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