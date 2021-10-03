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Третья годовщина убийства Хашогги: активисты требуют наказания для саудовского принца

  /   Обновлено: 03 октября 2021 13:02
Весь мир
Третья годовщина убийства Хашогги: активисты требуют наказания для саудовского принца
Федеральное агентство новостей  /  Jörg Carstensen / Chokri Mahjoub / Aurelien Morissard / Sarah Silbiger — Global Look Press

С момента гибели известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги прошло уже три года. В день очередной годовщины убийства невеста обозревателя Washington Post писательница Хатидже Ченгиз постаралась вновь привлечь внимание общественности к тому, что виновные в этом преступлении так и не были наказаны.

Начатую женщиной информационную кампанию поддержали правозащитники и семьи других саудовских диссидентов, родственники которых стали жертвами преследования со стороны властей Эр-Рияда.

Митинг в США

Хатидже Ченгиз и ее единомышленники прибыли в Вашингтон 2 октября. Они устроили вечернюю акцию у здания Капитолия, разместив там портрет убитого журналиста, сделанный из газетных колонок и свечи. При этом невеста Хашогги выступила с речью, в которой раскритиковала действия администрации Белого дома, продолжает поддерживать хорошие отношения с властями Саудовской Аравии несмотря на совершенные преступления и систематические нарушения прав человека.

Ченгиз выразила свою обеспокоенность по поводу того, что всего за несколько дней до годовщины резонансного убийства Джейк Салливан, советник американского лидера Джо Байдена по вопросам национальной безопасности, провел встречу с наследным принцем королевства Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Согласно опубликованным ранее данным разведки Соединенных Штатов, этот политик мог быть непосредственным заказчиком убийства Хашогги.

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Федеральное агентство новостей  / 

После публикации резонансного отчета ЦРУ американская администрация обещала пересмотреть свою политику в отношении Саудовской Аравии, а также ограничить контакты с подозреваемым в преступлении кронпринцем. Тем не менее этого так и не произошло.

«Так вот как выглядит ответственность, которую обещал Байден? Мухаммад бин Салман забрал Джамаля у меня и у всего мира. Накажете вы его, или вознаградите этих убийц?», — задалась вопросом писательница.

Дело Хашогги — результаты расследования ЦРУ
Федеральное агентство новостей  / 

При этом правозащитники выразили намерения продолжать борьбу с нарушениями Эр-Рияда и добиваться правосудия. Они осудили визит Джейка Салливана в королевство и указали на то, что такие шаги противоречат предыдущим обещаниям руководства США.

«Эта поездка — настоящая пощечина всем тем, кто выступал за справедливость в отношении Джамаля Хашогги», — заявил во время акции Раед Джаррар, сотрудник организации Democracy for the Arab World Now (DAWN), созданной по инициативе убитого журналиста и официально учрежденной после его смерти.

Это не то, что вы подумали

Американские чиновники ответили на обвинения заявлением о том, что поездка советника Байдена в Эр-Рияд была важным шагом, направленным на прекращение войны в Йемене, в которой возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция поддерживает правительство президента Мансура Хади в борьбе с силами хуситов из движения «Ансар Аллах».

В Белом доме подчеркнули, что встреча Джейка Салливана и Мухаммада бин Салмана была необходима, поскольку наследный принц в королевстве официально занимает пост министра обороны.

Кроме того, за день до годовщины убийства в Конгрессе США прозвучали предложения лишить Эр-Рияд оружейных сделок с Вашингтоном. Впрочем, данная инициатива была выдвинута в ходе обсуждения поправок в американский оборонный бюджет, которые были инициированы ранее. Они направлены на то, чтобы отказаться от разведывательной и логистической поддержки королевства в Йемене. Однако в этом случае инцидент с убийством использовался как дополнительный аргумент для утверждения нового законопроекта.

Убийство журналиста

Джамаль Хашогги был известным журналистом, ранее находившимся в хороших и близких отношениях с королевским семейством Саудовской Аравии, и занимал руководящие посты в авторитетных изданиях своей страны.

Однако за его неприкрытую критику экс-главы США Дональда Трампа, в конце 2016 года автору запретили публиковаться и выступать на телевидении.

Тем не менее он смог получить место колумниста в американском издании The Washington Post, после чего эмигрировал в Соединенные Штаты. Там содержание его статей претерпело некоторые изменения — в своих материалах Хашогги стал критиковать и наследного принца королевства Мухаммада бин Салмана.

2 октября 2018 года, во время визита в Турцию, Хашогги был вызван в саудовское консульство Стамбула для получения документов, связанных с расторжением брака. Он вошел в здание дипломатической миссии и не вернулся.

После этого было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что Хашогги был убит. Появились данные, что его тело было расчленено и растворено в кислоте сотрудниками саудовских спецслужб.

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Федеральное агентство новостей  / 

Администрация Дональда Трампа не стала привлекать внимания к данной проблеме. Однако после прихода к власти Джо Байдена отчет ЦРУ, посвященный инциденту, был опубликован. Там содержались сведения о том, что Мухаммад бин Салман может являться организатором ликвидации сотрудника СМИ.

После этого новый американский лидер заявил о возможности введения санкций против саудовских чиновников, однако отмечалось, что наследный принц в список ограничений не попадет. При этом Байден пообещал придерживаться более жесткого подхода в отношении Эр-Рияда, что так и не было реализовано.

Выводы отчета американской разведки, впрочем, были отвергнуты правительством Саудовской Аравии, которое возложило вину за убийство на команду неназванных чиновников. После этого появились сообщения о том, что восемь человек были приговорены к тюремному заключению сроком от семи до 20 лет за предполагаемую причастность к инциденту.

Фактически обещания Байдена не привели к каким бы то ни было результатам — Эр-Рияд все еще является ключевым союзником Вашингтона в регионе Персидского залива.

Саудовские репрессии

Акция в американской столице, посвященная Хашогги в очередной раз напомнила общественности о систематических нарушениях свободы слова и репрессиях в королевстве. Она стала своеобразной трибуной для родственников жертв саудовских властей.

Так, во время митинга правозащитники упомянули другое громкое дело — арест и осуждение на 20-летний тюремный срок сотрудника Красного Полумесяца Абдулрахмана аль-Садхана. Он был задержан в том же 2018 году за то, что вел в социальных сетях сатирический аккаунт, где позволял себе критические замечания в адрес членов королевского семейства и их политики.

Саудовская Аравия оказалась в центре нового скандала из-за нарушений прав человека
Федеральное агентство новостей  / GLP / Photographer: © Kremlin Pool

На акции памяти Хашогги сестра мужчины Аредж аль-Садхан рассказала, что в тюрьме ее брат регулярно сталкивается с побоями и пытками. По словам девушки, она надеялась, что давление новой администрации США поможет добиться освобождения ее брата, однако все изменилось после того, как Байден позволил Мухаммаду бин Салману «сорваться с крючка».

«Вот как саудовские чиновники отплатили за терение президента Байдена — еще большим нарушением прав человека», — сказала она.

Эр-Рияд придерживается достаточно жесткой позиции в отношении оппозиционных деятелей и СМИ. Критика властей в стране подавляется, а нарушения прав человека, совершаемые с одобрения правительства, уже на протяжении долгого времени привлекают внимание международной общественности.

И, несмотря на все заявления Байдена об изменении отношений к Саудовской Аравии, вряд ли стоит расценивать их в качестве реальных намерений. Вашингтон не собирается разрывать контакты со своим главным региональным партнером из-за смерти оппозиционного журналиста и иных нарушений. Сохранение влияния в Персидском заливе важнее показательной борьбы за права людей.

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