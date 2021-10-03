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Похудевший на 100 килограммов Семчев чуть не умер из-за собственной ошибки
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Семчев чуть не умер из-за собственной ошибки
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 3 октября. Актер Александр Семчев мог лишиться жизни из-за стремительной потери веса, рассказала его сестра Елена Семчева. Артист чуть не умер, похудев на 100 килограммов.

По словам Семчевой, жизнь ее брата оказалась под угрозой из-за его собственной ошибки. Желающему быстро избавиться от лишних килограммов актеру следовало обратиться к врачам, отметила женщина.

«Сахар, и без того огромный, начал у него скакать. Саша мог бы умереть», — пояснила сестра Семчева.

Однако оставаться в прежнем весе артисту тоже было нельзя, поскольку это грозило ему опасностью. Сбросить 100 килограммов актеру помогла жесткая диета, рассказала Семчева. До экстремального преображения артист носил 70-й размер одежды и страдал от ожирения четвертой степени.

Женщина согласна, что после похудения ее брат выглядит не очень хорошо. Многие отмечают, что 52-летний актер постарел внешне, избавившись от лишнего веса. Артисту требуется пластическая операция, так как после 50 лет кожа не такая эластичная, но пока у него нет возможности лечь под нож хирурга. Семчев много снимается и не может начать выглядеть по-другому посреди очередного кинопроекта, подчеркнула его сестра в беседе с «Экспресс газетой».

Ранее Александр Семчев высказался о скандале с выступлением певицы и телеведущей Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Актер объяснил, почему многие его коллеги негативно отнеслись к ее появлению в театре.

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