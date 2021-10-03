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Дипломат Митрофанова: в МИД должна быть структура по гуманитарной политике
Политика
Дипломат Митрофанова: в МИД должна быть структура по гуманитарной политике
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 3 октября. Россотрудничество должно работать «в поле», а новый департамент МИД заниматься выработкой политики в гуманитарных сферах, заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что на базе ведомства будет создан новый департамент, который займется стратегией «мягкой силы», дублирования с Россотрудничеством не предполагается, уточнили дипломаты.

«Считаю, что в МИДе обязательно должна быть структура, которая занимается вопросами культуры, образования и в целом гуманитарной политикой», — отметила Элеонора Митрофанова.

Посол добавила, что новая структура обязана заниматься разработкой стратегии и политики по этим направлениям, а Россотрудничество будет управлять культурными центрами за границей и воплощать в жизнь те разработки, которые будут созданы в МИД России, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, Митрофанова назвала США инициатором высылки российских дипломатов из Болгарии. По ее словам, София не самостоятельно принимала это решение.

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