Ученые Кембриджского университета озвучили вероятные причины апокалипсиса

Лондон, 3 октября. Природные катаклизмы и антропогенные причины могут привести к апокалипсису на Земле, заявили ученые Кембриджского университета в Великобритании.

Однако вероятнее всего, человечество погибнет из-за своих действий, убеждены зарубежные исследователи. Гибель цивилизации в результате падения астероида или извержения вулкана возможна, но это маловероятно, подчеркнули ученые Кембриджского университета.

Человечество может погибнуть в результате ядерной войны. К тому точку в истории могут поставить выведенные в лабораторных условиях вирусы, добавили в ученые Кембриджском университете. Малейшая ошибка может привести к масштабному распространению опасных микроорганизмов.

Что касается небесных тел, по данным ученым, крупнейшая комета за всю историю наблюдений движется к Солнцу. Предполагается, что она пройдет мимо звезды в 2031 году. Небесное тело обнаружено на расстоянии 29 астрономических единиц от Земли.