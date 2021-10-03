Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 11:24
11:18
Происшествия
Велосипедист обнаружил изуродованное тело женщины в Ленобласти
11:16
Политика
Дипломат Митрофанова: в МИД должна быть структура по гуманитарной политике
11:16
Происшествия
Жительница Новосибирска стала жертвой пожара в частном доме
11:15
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Семчев чуть не умер из-за собственной ошибки
11:13
Наука
Ученые Кембриджского университета озвучили вероятные причины апокалипсиса
11:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве студенток в Гае дважды был судим
11:08
Весь мир
Тысячи американок вышли на улицы Вашингтона на марш за право на аборт
11:07
Шоу-бизнес
Полиграфолог Коваленко прокомментировал слухи о спекуляции МакSим на истории с реанимацией
11:00
Экономика
Продажи машин Tesla оказались рекордными по итогам третьего квартала
10:59
Шоу-бизнес
Композитор Галоян запретил Лене Катиной исполнять хиты «Я сошла с ума» и «Нас не догонят»
Все новости

Ученые Кембриджского университета озвучили вероятные причины апокалипсиса

  /   Обновлено: 03 октября 2021 11:14
Наука
Ученые Кембриджского университета озвучили вероятные причины апокалипсиса
youtube.com  /  Louis-E. Pothier

Лондон, 3 октября. Природные катаклизмы и антропогенные причины могут привести к апокалипсису на Земле, заявили ученые Кембриджского университета в Великобритании.

Однако вероятнее всего, человечество погибнет из-за своих действий, убеждены зарубежные исследователи. Гибель цивилизации в результате падения астероида или извержения вулкана возможна, но это маловероятно, подчеркнули ученые Кембриджского университета.

Человечество может погибнуть в результате ядерной войны. К тому точку в истории могут поставить выведенные в лабораторных условиях вирусы, добавили в ученые Кембриджском университете. Малейшая ошибка может привести к масштабному распространению опасных микроорганизмов.

Что касается небесных тел, по данным ученым, крупнейшая комета за всю историю наблюдений движется к Солнцу. Предполагается, что она пройдет мимо звезды в 2031 году. Небесное тело обнаружено на расстоянии 29 астрономических единиц от Земли.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые Кембриджского университета озвучили вероятные причины апокалипсиса
ученые апокалипсис человечество
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru