Полиграфолог Коваленко прокомментировал слухи о спекуляции МакSим на истории с реанимацией

Москва, 3 октября. Эксперт Максим Коваленко не исключает версию, что история с тяжелой болезнью певицы МакSим может оказаться выдумкой ради перезапуска музыкальной карьеры.

Президент «Международного центра психофизиологических исследований» Максим Коваленко рассказал, как российские звезды подогревают интерес публики к своей персоне. В беседе с журналистами он высказался о новом замужестве актрисы Анастасии Макеевой. Эксперт считает, что артистка может испытывать чувства к бизнесмену Роману Малькову. При этом данный факт не помешает ей пиариться на личной жизни. То же самое могла сделать и певица МакSим, которая летом боролась с тяжелой болезнью.

«Сейчас муссируются слухи о том, что певица МакSим придумала ковид, реанимацию, чтобы обратить на себя внимание. Мы не можем утверждать — правда это или нет. <...> На мой взгляд, спекулировать на своем здоровье — недопустимо, но для того, чтобы вновь обрести популярность, в нашем шоу-бизнесе использовали еще не такое!» — заявил в беседе с «Экспресс газетой» Коваленко.

Полиграфолог предположил, что история с госпитализацией могла оказаться выдумкой, которую теперь обсуждает публика. Но утверждать это не стал.

Марина Максимова, известная как МакSим, попала в московскую больницу во второй половине июня после концерта в Казани. Спустя три дня с момента госпитализации врачи ввели звездную пациентку в состояние искусственной комы, затем подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. В сознание певица пришла к концу августа. Исполнительница хита «Мой рай» отреагировала на слухи о пиаре на тяжелой болезни. Она резко высказалась на этот счет.