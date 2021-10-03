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Продажи машин Tesla оказались рекордными по итогам третьего квартала
Экономика
Продажи машин Tesla оказались рекордными по итогам третьего квартала
tesla.com  /  Tesla

Нью-Йорк, 3 октября. Американская компания Tesla установила новый рекорд по продажам электромобилей в третьем квартале 2021 года, сообщило агентство Associated Press.

За период с июля по сентябрь компания реализовала более 241 тысячи машин, что на 72% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что рекордных показателей Tesla удалось достичь на фоне глобального дефицита полупроводников и комплектующих, из-за которого многие производители вынуждены были сократить производство.

В сентябре в Сети появились рендерные изображения будущего электрокара от Tesla — Model Q. Ожидается, что машина появится в продаже в 2023 году. По предварительным данным, стоимость новинки составит не менее 25 тысяч долларов.

На этой неделе основатель Tesla Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes. В этом списке миллиардер обошел главу Amazon Джеффа Безоса.

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tesla электромобили компании
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