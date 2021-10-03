Композитор Галоян запретил Лене Катиной исполнять хиты «Я сошла с ума» и «Нас не догонят»

Москва, 3 октября. Конфликт экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной с композитором Сергеем Галояном достиг новой точки. На этот раз автор музыки к хитам дуэта запретил певице исполнять эти треки.

Причиной раздора между Катиной и Галояном стал трибьют «Тату», который композитор готовит с продюсером Еленой Кипер и другими авторами песен. Концерт, посвященный 20-летию выхода альбома «200 по встречной», планировали устроить 20 ноября этого года.

Однако Катина заявила, что ни она, ни вторая солистка группы Юлия Волкова, ни продюсер проекта Иван Шаповалов не имеют отношения к этому мероприятию. Более того, все перечисленные лица, а также первоначальный инвестор коллектива Борис Ренский, запретили использовать название «Тату» на афишах шоу.

Кроме того, 2 октября солистка скандального коллектива сообщила о готовящемся «официальном» трибьюте группы, на котором она впервые за долгое время выступит с Волковой. По словам Катиной, шоу намечено на весну следующего года.

Заявление певицы вызвало возмущение Галояна, и он незамедлительно отреагировал в Instagram Stories. Композитор запретил Катиной исполнять написанные им песни «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «30 минут» и другие хиты «Тату». В случае нарушения запрета автор музыки к этим трекам намерен подать в суд на Катину.

«Никакого «трибьюта» 2022 не будет, я не давал разрешение и не собираюсь!» — возмутился Галоян, призвав певицу научиться договариваться со всеми сторонами.

Prt Scr instagram.com / @sergiogaloyan

Лена Катина ранее признавалась, что во время карьеры в «Тату» у них с Волковой были плохие отношения. После распада коллектива солистки перестали общаться.