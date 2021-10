Тысячи американок вышли на улицы Вашингтона на марш за право на аборт

Вашингтон, 3 октября. Несколько тысяч американок устроили акцию протеста «Марш женщин» в Вашингтоне. Участницы требовали предоставить равный доступ к абортам во всех штатах.

Демонстранты собрались рядом с площадью Свободы недалеко от Белого дома и прошли шествием к зданию Верховного суда США. Многие держали в руках плакаты с надписями: «Мое тело — мой выбор», «Береги свою матку», «Я люблю человека, который сделал аборт» и «Аборт — это личный выбор, а не юридические дебаты». Некоторые женщины пришли в футболках с надписью «1973»: это отсылка к году, когда было принято историческое решение Верховного суда — «Роу против Уэйда», позволившее женщинам прерывать беременность по собственному желанию.

