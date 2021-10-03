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Весь мир
Тысячи американок вышли на улицы Вашингтона на марш за право на аборт
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Тысячи американок вышли на улицы Вашингтона на марш за право на аборт
Весь мир
Тысячи американок вышли на улицы Вашингтона на марш за право на аборт
twitter.com  /  @womensmarch

Вашингтон, 3 октября. Несколько тысяч американок устроили акцию протеста «Марш женщин» в Вашингтоне. Участницы требовали предоставить равный доступ к абортам во всех штатах.

Демонстранты собрались рядом с площадью Свободы недалеко от Белого дома и прошли шествием к зданию Верховного суда США. Многие держали в руках плакаты с надписями: «Мое тело — мой выбор», «Береги свою матку», «Я люблю человека, который сделал аборт» и «Аборт — это личный выбор, а не юридические дебаты». Некоторые женщины пришли в футболках с надписью «1973»: это отсылка к году, когда было принято историческое решение Верховного суда — «Роу против Уэйда», позволившее женщинам прерывать беременность по собственному желанию.

Многие участницы критиковали закон о запрете абортов в Техасе, который начал действать в штате в начале сентября.

«Я чувствую себя в безопасности в Калифорнии, но Техас, очевидно, движется в другом направлении, и меня пугает, что остальные штаты могут последовать за ним», — сказала одна из американок.

Подобные митинги также прошли в Филадельфии, Атланте, Остине и других городах США.

Первый «Марш женщин» состоялся в Вашингтоне в январе 2017 года после инаугурации Дональда Трампа, который выступал за ограничение беременности. Акция была посвящена защите прав женщин, ЛГБТ-сообщества, расового равноправия и свободы вероисповедания, в ней приняли участие около двух миллионов человек.

В марте этого года губернаторы Айдахо Брэд Литтл и Аризоны Даг Дьюси ввели ограничения на аборты. Литтл запретил прерывать беременность после появления у плода сердцебиения — на пятой-шестой неделе, а Дьюси — избавляться от ребенка, если у него обнаружат генетическое отклонение. В сентябре аборты также запретили в Техасе, а за помощь женщинам в прерывании беременности можно получить штраф.

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