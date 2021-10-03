Тысячи американок вышли на улицы Вашингтона на марш за право на аборт

Вашингтон, 3 октября. Несколько тысяч американок устроили акцию протеста «Марш женщин» в Вашингтоне. Участницы требовали предоставить равный доступ к абортам во всех штатах.

At an unrelated event, GOP Sen. Susan Collins said she's working to make Roe v. Wade "the law of the land." https://t.co/VIjRmdufXb — HuffPost (@HuffPost) October 2, 2021

Демонстранты собрались рядом с площадью Свободы недалеко от Белого дома и прошли шествием к зданию Верховного суда США. Многие держали в руках плакаты с надписями: «Мое тело — мой выбор», «Береги свою матку», «Я люблю человека, который сделал аборт» и «Аборт — это личный выбор, а не юридические дебаты». Некоторые женщины пришли в футболках с надписью «1973»: это отсылка к году, когда было принято историческое решение Верховного суда — «Роу против Уэйда», позволившее женщинам прерывать беременность по собственному желанию.

Savannah, GA

Portland, ME

Pagosa Springs, CO

Palatine, IL



From the east to the west, from the north to the south, we rallied in 650 locations in all 50 states.



But this is only the beginning. Our fight for abortion justice is far from over. #RallyForAbortionJustice pic.twitter.com/IKu04PnVyB — Women's March (@womensmarch) October 3, 2021

Многие участницы критиковали закон о запрете абортов в Техасе, который начал действать в штате в начале сентября.

«Я чувствую себя в безопасности в Калифорнии, но Техас, очевидно, движется в другом направлении, и меня пугает, что остальные штаты могут последовать за ним», — сказала одна из американок.

Подобные митинги также прошли в Филадельфии, Атланте, Остине и других городах США.

Первый «Марш женщин» состоялся в Вашингтоне в январе 2017 года после инаугурации Дональда Трампа, который выступал за ограничение беременности. Акция была посвящена защите прав женщин, ЛГБТ-сообщества, расового равноправия и свободы вероисповедания, в ней приняли участие около двух миллионов человек.

В марте этого года губернаторы Айдахо Брэд Литтл и Аризоны Даг Дьюси ввели ограничения на аборты. Литтл запретил прерывать беременность после появления у плода сердцебиения — на пятой-шестой неделе, а Дьюси — избавляться от ребенка, если у него обнаружат генетическое отклонение. В сентябре аборты также запретили в Техасе, а за помощь женщинам в прерывании беременности можно получить штраф.