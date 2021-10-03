Пекин, 3 октября. Американские ВВС не имеют ни единого шанса незаметно приблизиться к границам России и тем более безнаказанно их нарушить, пишут аналитики китайского издания Sohu.

Руководство ВС РФ уделяет большое внимание развитию эффективных средств контроля и подавления активности американской боевой авиации, которая уязвима перед действием современных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отмечают авторы издания. Пересказ основных тезисов статьи китайских экспертов представлен «ПолитРоссией», аналитики считают одним из лучших комплексов РЭБ российской армии систему «Мурманск-БН».

«"Мурманск-БН» является одной их самых мощных систем радиоэлектронной борьбы в мире. Комплекс предназначен для создания помех радиосвязи с радиусом действия более 3000 километров», — подчеркивают эксперты Sohu.

По их мнению, ВВС США нечего противопоставить комплексам РЭБ «Мурманск-БН», которые способны нарушить связь между самолетами и наземными станциями управления американской армии. Потенциально враждебным истребителям и бомбардировщикам «будет некуда спрятаться» от российских систем радиоэлектронной борьбы, резюмируют эксперты из КНР.

Ранее в отчете аналитиков Счетной палаты США было официально признано значительное отставание Пентагона от российского военного ведомства в развитии комплексов РЭБ.