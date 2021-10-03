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«Этот день в истории». Что произошло 3 октября, праздники, факты, люди
Общество

3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. В этот день медики призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия. Считается, что дата выбрана в память о Джоне Финче — общественном деятеле США, боровшемся с пьянством. В мире ежегодно фиксируется более трех миллионов смертей, связанных со злоупотреблением спиртным.

А в России свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники отрядов милиции особого назначения. Подразделения ОМОН являются наиболее мобильными и подготовленными к действиям в условиях ЧС.

Кроме того, 3 октября празднуется Всемирный день грибника. В России любителям «тихой охоты» есть где разгуляться: в наших лесах ежегодно вызревает около пяти миллионов съедобных «шляпок». Еще одна хорошая новость для тех, кто в этом году еще не выбирался за лисичками: грибы растут в течение всей жизни, так что, возможно, именно вам удастся найти самый большой экземпляр и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, это будет непросто, ведь сейчас туда занесен дождевик-гигант весом 22 килограмма. Дерзайте!

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Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 3 октября, праздники, факты, люди
россия праздники алкоголизм трезвость этот день в истории день грибника
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