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Посол РФ Митрофанова назвала США инициатором высылки российских дипломатов из Болгарии
Политика
Посол РФ Митрофанова назвала США инициатором высылки российских дипломатов из Болгарии
pixabay.com

София, 3 октября. Соединенные Штаты выступили в качестве инициатора процесса по высылке российских дипломатов из Болгарии, заявила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.

По словам дипломата, болгарские власти не самостоятельно принимали решение по высылке российских представителей. За этой идеей стоят американцы, которые решили «выдавить» Россию из все сфер жизни страны.

Элеонора Митрофанова подчеркнула, что проект США является утопическим, поскольку Россию и Болгарию связывают мощные пласты истории и духовного родства, которые нельзя зачеркнуть или изменить, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, болгары назвали главную причину страха США перед большой войной с Россией. По их мнению, американцы опасаются российского ядерного удара.

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сша болгария софия
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