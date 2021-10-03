ФАН собрал список новых мошеннических схем, на которые массово ведутся россияне

В ходе опроса SuperJob стало известно, что телефонные мошенники оставляли без денег или имущества каждого шестого россиянина. Исследование также показало, что 5% опрошенных удавалось обмануть больше одного раза, чаще всего это люди старше 45 лет.

Каждый месяц становится известно о новых видах мошенничества, на которые попадается все больше людей. Мошеннические схемы становятся более продуманней, поэтому каждый может стать жертвой аферистов.

ФАН собрал топ новых видов мошенничества, на которые уже повелся не один человек.

Сертификат о вакцинации

В России появилась новая мошенническая схема — теперь с сертификатами о вакцинации. Злоумышленники звонят пенсионерам, представляются сотрудниками московского депздрава и предлагают привязать QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 к социальной карте.

Так им удалось обмануть москвичку: женщина, ничего не подозревая, продиктовала аферистам данные карты, а на следующий день обнаружила, что с нее было списано свыше 100 тыс. рублей.

Депздрав уже опубликовал на своем сайте разъяснение о том, что QR-коды о вакцинации не требуют привязки к социальным или банковским картам, поскольку являются самодостаточным элементом.

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Перепись населения

В МВД РФ уже предупредили россиян о появлении лжеволонтеров, которые якобы занимаются переписью населения. Под видом волонтеров злоумышленники проникают в квартиры граждан, предлагают пройти опрос раньше срока.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября и продлится до 20 декабря, напомнили в МВД. А настоящий волонтер должен предъявить удостоверение. Для них также изготовлена специальная одежда: шарфы и с сумки с символикой.

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Обмен старых банкнот

Центральный банк предупредил россиян о мошенниках, которые ходят по квартирам и предлагают обменять старые банкноты на «новые». Чаще жертвами становятся пенсионеры. Злоумышленники говорят об изменениях дизайна на бумажных купюрах, тем самым вводят людей в заблуждение.

Центробанк объявил о масштабном обновлении бумажных денег в конце марта текущего года. До 2025 года будет проведен комплекс мероприятий, направленных на модернизацию банкнот для долговечности денежных знаков и повышения защищенности.

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Уголовное дело

Злоумышленники, представляясь сотрудниками МВД, звонят людям и угрожают, что на них якобы заведено уголовное дело. Таким образом они пытаются получить у россиян персональные данные, сведения о совершенных по карте операциях, данные платежных карт и так далее. Указанная информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области /

Ранее программист Сергей Вакулин предупредил, что, скачивая пиратские фильмы, пользователь не только нарушает закон, но и рискует передать свои данные в руки злоумышленников. С выхода новых фильмов в кинопрокат обычно проходит немного времени, прежде чем они оказываются в руках так называемых пиратов, распространяющих нелицензированные копии картин.