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NI: экономия на авионике сделала истребитель F-22 уязвимее для российского Су-35
Армия
NI: экономия на авионике сделала истребитель F-22 уязвимее для российского Су-35
flickr.com  /  US Air Force

Вашингтон, 3 октября. Российский истребитель Су-35 обладает рядом стратегических преимуществ над своим западным аналогом — F-22 Raptor ВВС США, резюмировали эксперты из Соединенных Штатов.

Разработчики американского истребителя F-22 Raptor утверждают, что их детищу нет равных, однако это далеко не так. Обозреватели издания The National Interest отмечают, что российский многоцелевой истребитель Су-35 имеет ряд преимуществ. Например, Raptor «слеп» в инфракрасном спектре и лишен радаров бокового обзора, которые позволяют производить запуск ракет с автоматическим наведением по маневрирующим целям.

«Без подобного радара F-22 всегда должен быть направлен на вражеское воздушное судно, что делает его уязвимым для огня противника», — делает вывод автор.

Такие недочеты конструкции являются издержками программы, в рамках которой создавали F-22. В 80-х годах американские авиастроители делали ставку на скрытность, высокотехнологическую электронику и увеличенную дальность полета по сравнению с F-15 Eagle.

Однако итоговая стоимость одного самолета не устроила командование ВВС США. Оно потребовало у производителей удешевить F-22, а те предпочли избавиться от боковых радаров и инфракрасного поиска. Однако российские разработчики не мелочились при создании Су-35, так что у главного конкурента Raptor есть и инфракрасное «зрение» и боковые радары, которые делают его опасным противником.

Ранее о превосходстве Су-35 в воздухе писало издание 19FortyFive со ссылкой на слова офицера американской армии в отставке Брента Иствуда. Он отметил впечатляющий функционал российского самолета.

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су-35 ввс сша f-22
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