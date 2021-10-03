Путин в телеграмме Меркель указал на необходимость взаимодействия России и ФРГ

Москва, 3 октября. Взаимодействие РФ и ФРГ в решении международных вопросов отвечает интересам двух народов, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю национального праздника — Дня германского единства. В поздравительной телеграмме Путина указано, что конструктивное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях представляет интерес для народов России и Германии.

Ранее сообщалось, что ФРГ выступает крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнером России. Москва заинтересована в развитии данных отношений.