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Путин в телеграмме Меркель указал на необходимость взаимодействия России и ФРГ

  /   Обновлено: 03 октября 2021 10:23
Политика
Путин в телеграмме Меркель указал на необходимость взаимодействия России и ФРГ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 октября. Взаимодействие РФ и ФРГ в решении международных вопросов отвечает интересам двух народов, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю национального праздника — Дня германского единства. В поздравительной телеграмме Путина указано, что конструктивное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях представляет интерес для народов России и Германии.

Ранее сообщалось, что ФРГ выступает крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнером России. Москва заинтересована в развитии данных отношений.

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