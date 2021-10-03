Иван Абрамов заблокировал отца в Instagram после шутки о набравшей вес супруге

Москва, 3 октября. Известный комик и стендапер Иван Абрамов рассказал, с какими трудностями столкнулся после шутки о располневшей жене. Ему пришлось ограждать отца от обрушившейся волны критики.

Скандал вокруг Абрамова разгорелся летом после распространения в Сети видео, на котором он говорит, что будет хуже относиться к супруге, если она наберет вес и не похудеет после родов. Комик намекнул, что даже готов найти кого-то на стороне, если фигура его жены сильно изменится, чем возмутил других звезд и многих пользователей соцсетей.

По словам стендапера, он не ожидал такого широкого резонанса. Абрамов относится к этому без негатива, поскольку полагает, что в его словах люди увидели личные страхи и обиды. При этом близкие комика отреагировали на шутку абсолютно нормально.

«Папа видел эту шутку и даже ни слова не сказал. Единственное, что я заблокировал его в Instagram, чтобы он не видел комментарии, потому что он сильно впечатлительный человек», — поделился стендапер в эфире YouTube-шоу Михаила Шаца «Папа, закрой дверь».

Как отметил Абрамов, на самом деле в его отношениях с женой, с которой они уже 13 лет вместе, не может быть и речи об изменах. После волны критики супруга комика даже вставала на его защиту в соцсетях.

Несмотря на массу негатива, стендапер продолжает шутить про вес жены в своих выступлениях. Например, он опять затронул эту тему в одном из недавних выпусков шоу Stand Up на ТНТ.