Экс-возлюбленный Ольги Бузовой слил в Сеть переписку с ней

Москва, 3 октября. Певица Ольга Бузова опубликовала фото с бывшим парнем Тимофеем Майоровым и заявила, что дружит с ним после разрыва. Рэпер Дава обиделся на теледиву и слил переписку с ней.

В описании к опубликованному снимку с Тимофеем Майоровым Ольга Бузова оставила провокационную фразу. Она намекнула подписчикам, что ее предыдущий избранник рэпер Дава был нехорошим человеком, поэтому расставание получилось скандальным. Певица подчеркнула, что уже 15 лет поддерживает приятельские отношения с Майоровым и смело может назвать его «идеальным бывшим». Дава отреагировал на пост Бузовой сливом перепиской с ней.

«Говорят, есть идеальные бывшие, только они почему-то не возвращаются обратно. Видимо, река мутная!» — написал Дава в Stories личного аккаунта в Instagram.

Исполнитель сделал скриншот переписки с Ольгой Бузовой, которая, как оказалась, продолжает звонить ему ночами, несмотря на расставание. Она просит Даву поговорить с ней, когда на часах 02:31.

«Получается, если бывшая хочет в к тебе вернуться, значит, ты не такой уж и плохой! Простите меня за это, но я за справедливость. Устал от незаслуженных обвинений и оскорблений в свой адрес», — подытожил музыкант в следующих публикациях.

Судя по скриншоту, Бузова звонила Даве 1 августа. Возлюбленные официально объявили о расставании в начале года, сразу после дня рождения певицы. Точная причина разрыва до сих пор не разглашается, но телеведущая обвиняла рэпера в изменах и побоях. Последний отрицал ее слова.

Ольга Бузова недавно выступила дуэтом с Татьяной Булановой. Певицы исполнили песню «Сильная женщина». Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» не смогла справиться с эмоциями и расплакалась.