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Правительство РФ увеличит расходы на армию в 2022-2024 годах

  /   Обновлено: 03 октября 2021 10:15
Экономика
Правительство РФ увеличит расходы на армию в 2022-2024 годах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 октября. Расходы бюджета РФ по статье «Национальная оборона» в 2022 году будут выше, чем по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

В следующем году государство планирует потратить на оборону более 3,5 трлн рублей, что составляет почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП. На экономику при этом будет направлено чуть менее 3,46 трлн рублей. Крупнейшим разделом, как и было раньше, остается социальная политика, на которую власти собираются потратить 5,8 трлн рублей, следует из проекта бюджета на 2022-2024 годы.

Расходы на национальную экономику в прошлом году впервые за последние семь лет опередили военный бюджет. Государство на фоне пандемии реализовало беспрецедентный антикризисный пакет стоимостью более 4,5% ВВП. Поэтому в 2021 году бюджет сохранил контрциклическую направленность, однако, по данным Минфина, правительство уже перешло к нормализации бюджетной политики.

Правительство ранее утвердило отчет об исполнении федерального бюджета за первое полугодие. Согласно документу, с января по июль профицит российского бюджета составил 774,7 млрд рублей.

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