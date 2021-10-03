Крымский общественник Чегринец предрек крах Украины к 2030 году

Симферополь, 3 октября. Обещания властей Украины о «возвращении» Крыма к 2030 году являются обманом. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Члены партии «Слуга народа» ранее представили цели на 2030 год. Проект предусматривает «возвращение» контроля над полуостровом и Донбассом.

Чегринец считает чушью и обманом планы украинской политической силы. По его словам, Крым был и останется российским.

«И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей — это игра на публику», — сказал общественник РИА Новости.

Спикер уверен, что Украину к 2030 году ждет крах, а заявления Киева о "возвращении" Крыма направлены на вымогание денег.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал реально оценивать шансы страны на вступление в Евросоюз. По его словам, Киев пока не имеет четкого понимания по этому вопросу.