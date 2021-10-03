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Блогер обвинила Оксану Самойлову в воровстве ее авторского курса
Шоу-бизнес
Блогер обвинила Оксану Самойлову в воровстве ее авторского курса
instagram.com  /  @samoylovaoxana

Москва, 3 октября. Супругу рэпера Джигана, блогера и модель Оксану Самойлову заподозрили в краже авторского курса, который она представила как свой.

Бизнесвумен запустила курс под названием «Стратегия на миллион», пообещав, что он поможет желающим изменить жизнь и повысить свои заработки. По словам Самойловой, она готовила этот проект больше года.

Однако блогер и копирайтер по имени Анна, которая почти год назад создала курс под названием «Акула пера», обвинила супругу Джигана в воровстве. По словам женщины, модель украла некоторые блоки из ее проекта. Блогер сообщила об этом в Instagram Stories и прикрепила скриншоты в подтверждение своих слов. Так, названия некоторых уроков Самойловой полностью совпали с теми, которые предлагает копирайтер.

Автор курса «Акула пера» обратилась к жене рэпера и предложила урегулировать ситуацию цивилизованно. Копирайтер предположила, что сама модель не знает о краже материала для ее курса.

«Я подозреваю, что вас подвел методист, который помогал составлять программу, такое бывает», — отметила блогер.

У копирайтера есть подозрения, каким образом украли информацию для курса. По мнению женщины, это сделал один из обучающихся у нее в первом потоке по VIP-тарифу.

Ранее Оксана Самойлова впервые за долгое время прилетела в Коми, чтобы посетить родные места. Бизнесвумен встретилась с отцом, с которым не виделась 20 лет.

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самойлова блогер знаменитости
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