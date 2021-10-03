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Власти КНДР осудили двойные стандарты Совбеза ООН по вопросу запуска ракет
Политика
Власти КНДР осудили двойные стандарты Совбеза ООН по вопросу запуска ракет
Посольство России в КНДР

Пхеньян, 3 октября. Северная Корея расценивает заседание Совета Безопасности ООН по запускам ракет Пхеньяна в качестве нарушения суверенитета КНДР и прав на самооборону.

Соответствующая информация была обнародована Центральным телеграфным агентством Кореи. Власти КНДР назвали действия Совбеза ООН проявлением двойных стандартов.

Министерство иностранных дел Северной Кореи отметило, что целью запуска ракет была самооборона.

Как стало известно ранее, Пхеньян провел испытания новой зенитной ракеты. Целью Северной Кореи является подтверждение надежности и практичности пусковых установок, детекторов и боевых командных машин.

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