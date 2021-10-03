Европейский энергокризис спровоцирует рост продовольственных цен

Москва, 3 октября. Завышенные цены на природный газ в Европе со временем перекинутся на другие товары и услуги, пишет агентство «Прайм».

Издержки европейских производителей растут из-за газового кризиса, что создает рискованные перспективы для других отраслей и может выразиться в повышении цен. Сейчас хранилища газа региона заполнены всего на 72%, хотя в 2020 году имели резерв в 92%, из-за чего аналитики предрекают трудности во время отопительного сезона.

Уже сейчас некоторые компании по производству удобрений заметно уменьшили выпуск продукции, что сказалось на повышении издержек для фермеров и росте цен на их товары. Подорожание голубого топлива негативно отразилось на китайских производителях керамики, стекла и цемента. В Бразилии дорогой газ нанес серьезный ущерб домовладельцам из-за возросших тарифов на коммунальные услуги.

«В ближайшее время цены на продовольствие, одежду, бытовые приборы в мире будут расти, все будет дорожать», — прогнозирует директор Института нового общества Василий Колташов.

Бензиновое и дизельное топливо может вырасти в цене, но данное повышение не будет резким, убежден глава правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин. Он предрекает более стремительный рост цен на ЖКУ.

Более радикального прогноза придерживается доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова. По ее мнению, потребительская стоимость электроники и авто может вырасти на 10-15%, так как большинство таких товаров является импортными. Эксперт также ожидает роста цен на одежду и обувь в районе 5-10%. Европейская инфляция уже обновила исторический максимум 2008 года.