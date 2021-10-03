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Бурятские юнармейцы выиграли финал военно-спортивной игры «Победа» в Кубинке
Армия
Бурятские юнармейцы выиграли финал военно-спортивной игры «Победа» в Кубинке
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Москва, 3 октября. Первое место по итогам финальных этапов конкурса крупнейшей детской военно-спортивной игры «Победа» заняла команда юнармейцев из Бурятии.

Завершающий этап соревнований состоялся в Кубинке, на территории парка «Патриот». Победу бурятской команды прокомментировал ее лидер Вячеслав Булдаков.

«К началу игры достигли своей лучшей формы», — объяснил он в интервью журналистам.

В свою очередь начальник главного штаба движения «Юнармия», олимпийский чемпион Никита Нагорный напомнил, что команда «Победа» активно действует на протяжении 20 лет и полностью заслужила нынешний спортивный триумф. Второе место на конкурсе досталось юнармейцам из Ярославля, замкнули тройку лидеров представители Пензенской области.

Ранее ФАН опубликовал специальный репортаж с юнармейской военно-спортивной игры «Победа», которая проводилась в несколько этапов с охватом 72 регионов России.

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