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Ветеринары спасли ястреба-канюка в Усть-Камчатске

  /   Обновлено: 03 октября 2021 09:39
Общество
Ветеринары спасли ястреба-канюка в Усть-Камчатске
gov.spb.ru  /  Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Петропавловск-Камчатский, 3 октября. Врачи оказали помощь птице из семейства ястребиных — обыкновенному канюку. Он необычайно редко встречается на территории Камчатского края.

Житель Усть-Камчатска обратился к ветеринарам, рассказав, что увидел травмированную дикую птицу на обочине дороги. Он подобрал пострадавшего канюка и направился к врачам.

Специалисты диагностировали у ястреба рану в области левого локтевого сустава и провели ему необходимую операцию. После хирургического вмешательства птица осталась на амбулаторном лечении. Канюка передали сотрудникам Елизовского зоопарка им. Анатолия Шевлягина, которые позднее определят судьбу хищника.

Кузбасские ветеринары ранее спасли болотную сову, которая во время полета получила черепно-мозговую травму, сообщало издание A42.ru. Птицу в центр реабилитации диких животных привезли очевидцы.

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