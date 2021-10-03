Бедрос Киркоров связал смерть дочери с нарушением семейной традиции

Москва, 3 октября. Народный артист России Бедрос Киркоров рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой о нарушенной семейной традиции. Он связал этот факт со смертью новорожденной дочери.

Во втором браке Киркорова-старшего 18 лет назад родилась дочь, которую назвали в честь Ксении Петербуржской. Имя девочки выбирала супруга эстрадного певца. Он не стал возражать, хотя хотел дать ей другое имя, а когда новорожденная умерла спустя неделю со дня рождения, подумал, что не нужно было нарушать многолетнюю традицию. Об этом Бедрос Киркоров рассказал Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

«Мы очень переживали. Очень хотели ребенка. Я видел дочку в инкубаторе. <...> Я было хотел сопротивляться, думал назвать дочку именем своей мамы София. В нашей семье так принято, но мы нарушили эту традицию. Может, нас за это жизнь и наказала…» — предположил Бедрос Киркоров в беседе с телеведущей.

Могила Ксении Киркоровой находится на кладбище под Великим Новгородом. Девочку похоронили на родине ее матери. Дата рождения и смерти на надгробии указана — 2002 год.

Весной Бедрос Киркоров рассказал, что ныне покойная ясновидящая Ванга при жизни успела передать ему дар исцеления. Провидица попросила его положить руки на свои.