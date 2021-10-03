Эксперт Гужиков назвал способы накопить деньги к пенсии

Москва, 3 октября. Выход на пенсию сопряжен с сокращением доходов и изменением уровня жизни. Своевременная забота о накоплениях позволит россиянам не испытывать трудностей в пожилом возрасте.

Сохранить привычный уклад после выхода на пенсию помогут банковские вклады, приобретение акций и облигаций, открытие обезличенного металлического счета, накопительное страхование жизни и сдача в аренду жилья, пишет РИА Новости.

«Несмотря на то, что государство продолжает с каждым годом увеличивать пенсионные выплаты, инфляция также не сбавляет своих оборотов. Чтобы и в старости сохранять привычный образ жизни, стоит заранее подумать о способах накопления средств для комфортного уровня жизни на пенсии», — заявил в интервью изданию основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков.

Одним из наиболее популярных инструментов для создания финансовой «подушки безопасности» эксперт назвал банковский вклад. Он является наименее рискованным способом накопления, поэтому подходит всем, кто хочет начать копить на комфортную жизнь в старости.

Также к инструментам с низким уровнем риска Гужиков отнес облигации. Однако более высокую доходность, по его словам, могут принести акции. Кроме того, приобретая акции, инвестор становится совладельцем части большой компании.

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