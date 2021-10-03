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Первые российско-алжирские военные учения начались в Северной Осетии
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Первые российско-алжирские военные учения начались в Северной Осетии
Армия
Первые российско-алжирские военные учения начались в Северной Осетии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владикавказ, 3 октября. Российско-алжирские военные стартовали на полигоне Тарский Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В торжественной церемонии открытия совместных учений приняли участие представители командования ЮВО и Алжирской национальной народной армии.

«После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Алжира, исполнения государственных гимнов стран состоялся митинг», — сказал Астафьев.

Маневры будут проходить до 11 октября. В учениях задействованы около 80 мотострелков ЮВО, а также порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира. В ходе маневров будут отрабатываться тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Напомним, 2 октября расчеты российских ракетных комплексов «Искандер» отработали уничтожение объектов условного противника на учениях в Калининградской области. Ракетчики совершили марш в указанный район, после чего оборудовали стартовые позиции и выполнили электронные пуски. Огонь велся по мишеням, имитирующим защищенные объекты и командные пункты условного противника.

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россия учения алжир
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