Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 09:50
09:48
Наука
Одышка, холодный пот и дискомфорт в животе могут указывать на проблемы с сердцем
09:48
Общество
В Ярославле пройдет акция раздачи бездомных животных
09:46
Происшествия
Пропавший в лесу трехлетний мальчик из Воронежской области найден живым
09:44
Происшествия
Сотрудник управления госзащиты МВД задержан по делу о злоупотреблении полномочиями
09:44
Происшествия
Пациент в халате и тапочках сбежал из новосибирской клиники
09:43
Армия
Бурятские юнармейцы выиграли финал военно-спортивной игры «Победа» в Кубинке
09:39
Общество
Ветеринары спасли ястреба-канюка в Усть-Камчатске
09:38
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров связал смерть дочери с нарушением семейной традиции
09:38
Экономика
Эксперт Гужиков назвал способы накопить деньги к пенсии
09:37
Армия
Первые российско-алжирские военные учения начались в Северной Осетии
Все новости

«Перевал Дятлова» и «Зулейха открывает глаза» вошли в топ продаваемых за рубеж сериалов
Общество
«Перевал Дятлова» и «Зулейха открывает глаза» вошли в топ продаваемых за рубеж сериалов
кадр из сериала «Перевал Дятлова»

Москва, 3 октября. «Перевал Дятлова» возглавил рейтинг российских сериалов, чаще всего продаваемых за рубеж в 2021 году, сообщил представитель госкомпании «Роскино».

Среди российских проектов, которые чаще других приобретали за границей, оказались также «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой» и «Закрытый сезон». Кроме того, в топ попала романтическая комедия «Секреты семейной жизни».

Как сообщает компания «Роскино», Россия попадает в первую десятку стран, экспортирующих сериалы, уже третий год подряд. В лидерах этого рейтинга обычно оказываются США, Великобритания, Испания и Южная Корея.

Предполагается, что интерес к российским проектам за границей повысился в 2020 году на фоне пандемии. Во-первых, из-за распространения коронавируса выросла популярность онлайн-кинотеатров, пишет РБК. Во-вторых, по словам директора по управлению контентными правами видеосервиса START Дарьи Бондаренко, за рубежом дольше сохранялись ограничения на съемки, из-за чего возник дефицит контента.

Сериал «Перевал Дятлова», основанный на реальных событиях, посвящен загадочной гибели тургруппы под руководством Игоря Дятлова, совершавшей поход по Северному Уралу в 1959 году. Перевал Дятлова вошел в рейтинг самых страшных мест в России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Перевал Дятлова» и «Зулейха открывает глаза» вошли в топ продаваемых за рубеж сериалов
сериалы перевал дятлова роскино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru