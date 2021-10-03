«Перевал Дятлова» и «Зулейха открывает глаза» вошли в топ продаваемых за рубеж сериалов

Москва, 3 октября. «Перевал Дятлова» возглавил рейтинг российских сериалов, чаще всего продаваемых за рубеж в 2021 году, сообщил представитель госкомпании «Роскино».

Среди российских проектов, которые чаще других приобретали за границей, оказались также «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой» и «Закрытый сезон». Кроме того, в топ попала романтическая комедия «Секреты семейной жизни».

Как сообщает компания «Роскино», Россия попадает в первую десятку стран, экспортирующих сериалы, уже третий год подряд. В лидерах этого рейтинга обычно оказываются США, Великобритания, Испания и Южная Корея.

Предполагается, что интерес к российским проектам за границей повысился в 2020 году на фоне пандемии. Во-первых, из-за распространения коронавируса выросла популярность онлайн-кинотеатров, пишет РБК. Во-вторых, по словам директора по управлению контентными правами видеосервиса START Дарьи Бондаренко, за рубежом дольше сохранялись ограничения на съемки, из-за чего возник дефицит контента.

Сериал «Перевал Дятлова», основанный на реальных событиях, посвящен загадочной гибели тургруппы под руководством Игоря Дятлова, совершавшей поход по Северному Уралу в 1959 году. Перевал Дятлова вошел в рейтинг самых страшных мест в России.