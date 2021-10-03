Италия приступила к проведению частичных административных выборов

Рим, 3 октября. Участки для голосования в Италии начали свою работу в 7:00 по местному времени. Избирателям предстоит принять участие в частичных административных выборах.

Итальянцы будут выбирать мэров городов и представителей коммунальных советов 1192 населенных пунктов. Это касается и самой маленькой коммуны Мортероне, где проживают 32 человека, и крупнейших итальянских городов — Милана, Рима, Неаполя и Турина.

Плюс ко всему проходят выборы президента и регионального совета южноитальянской области Калабрия.

Как стало известно ранее, бывший премьер Италии сравнил президента РФ Владимира Путина с кандидатом в канцлеры ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, факт выдвижения Шольца на пост главы немецкого правительства подчеркивает кризис лидерства в западном мире.