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Ученые Макгиллского университета разработали небьющееся стекло для смартфонов
Наука
Ученые Макгиллского университета разработали небьющееся стекло для смартфонов
pixabay.com

Оттава, 3 октября. Прототип прочного стекла для смартфонов представили в Канаде. Разработка принадлежит специалистам Университета Макгилла.

Новое стекло в пять раз более устойчиво к трещинам и в три раза прочнее обычного, заявили канадские ученые. Стекло-акриловый композитный материал разработан по типу внутреннего слоя раковин моллюсков или перламутра. Для последнего характерен такой тип строения, при котором частицы переплетены друг с другом.

Именно благодаря перламутру раковины моллюсков такие прочные. Канадские ученые намерены улучшить свою разработку путем использования интеллектуальной технологии. Благодаря этому специалисты смогут менять цвет стекла и проводимость.

Эксперты по гаджетам ранее напомнили правила использования смартфонов в холодное время года. Нельзя допускать переохлаждения батареи. В противном случае ее эффективность и емкость существенно снизятся. К тому же по возможности не стоит пользоваться гаджетами вблизи нагревательных приборов.

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ученые канада стекло перламутр
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