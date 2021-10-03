Бойцы ВСУ один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Луганск, 3 октября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) один раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).

Известно, что украинские военнослужащие вели огонь по территории населенного пункта Калиново из миномета калибра 120 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — констатировал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ вновь устроили провокации в Донбассе и нанесли удары по насосной станции и электроподстанции в районе поселка городского типа Славяносербск в ЛНР. По словам энергетика славяносербского управления предприятия «Лугансквода» Юрия Ляхова, в результате удара подстанция «Ирригационная» выведена из строя. Также сломалась Краснолиманская насосная станция второго подъема.