Рэпер Птаха назвал свою дочь глобусом

Москва, 3 октября. Рэпер Давид Нуриев, который более известен под псевдонимом Птаха, назвал свою дочь Николь Нуриеву глобусом. Таким образом он намекнул на ее лишний вес.

Инцидент произошел во время шестого сезона реалити-шоу «Пацанки». Девушка решила стать его участницей, чтобы изменить жизнь и наладить отношения с отцом. В одном из выпусков она позвонила Птахе, чтобы выразить свои чувства.

В ответ ее отец удивился. Он поинтересовался, почему она внезапно стала его любить, если сама говорила об обратном. Дочка стала все отрицать и заявила, что прощает рэпера за отсутствие рядом в период детства. Также она извинилась сама и пообещала похудеть.

«Я тебя и толстой люблю, не переживай. Ты че, глобус, соберись», — сказал рэпер.

Услышав эту фразу, другие участницы реалити-шоу удивились. Одна из девушек сказала, что раньше подобного не было. После того как эпизод «Пацанок» попал в Сеть, общественность выразила возмущение заявлением Птахи.

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