Сильвестр Сталлоне отправился в Лондон для съемок «Неудержимых-4»

Лондон, 3 октября. Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне сейчас находится в Лондоне, чтобы начать работу над боевиком «Неудержимые-4».

Знаменитая кинофраншиза об отряде элитных наемников началась в 2010 году. По мнению создателей, она является данью уважения боевикам 80-х и 90-х годов. Об этом сообщает портал ScreenRant.

На данный момент на экраны кинотеатров вышли три фильма, в которых снялся обширный актерский состав: Дольф Лундгрен, Харрисон Форд, Жан-Клод Ван Дамм, Уэсли Снайпс, Антонио Бандерас, Микки Рурк, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер и др. Последняя кинолента была представлена в 2014 году.

СМИ сообщали, что следующим фильмом мог быть спин-офф или история о женской версии команды наемников. Однако недавно стало известно, что фанатов кинофраншизы ждет квадриквел. Сталлоне подтвердил эту информацию через свой аккаунт в Instagram.

К своим ролям вернутся Лундгрен, Стэтхэм, Сталлоне, Кутюр. Кроме того, в фильме появятся Меган Фокс, Энди Гарсия, Тони Джаа и 50 Cent. Ожидается, что кинолента будет представлена в кинотеатрах в 2022 году.

Ранее стало известно, что имя британского актера Дэниэла Крэйга будет увековечено на «Аллее славы». Об этом сообщила голливудский продюсер Ана Мартинес.